Godstogjubel: - Utrolig viktig sak for Rauma

Jubelen sto i taket i Rauma da det torsdag ettermiddag ble kjent at regjeringa vil gå inn med 60 millioner kroner i 2019 for å få mer gods over fra veg til jernbane. Dermed er godstoghåpet igjen tent på Raumabanen.