Nedgang i papirannonser for Polaris Media

Nyheter

Polaris Media fikk et resultat før skatt på minus 6,5 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang sammenlignet med samme periode i fjor, da resultatet var 2 millioner kroner i pluss.

Inntektene ble redusert med 3 millioner kroner i første kvartal, hovedsakelig som følge av reduksjon av annonseinntektene på papir med 10 millioner kroner.

Samtidig økte de digitale abonnementsinntektene med 8 millioner kroner, og det var en vekst i distribusjonsinntekter på en million kroner som følge av sterk vekst i distribusjon av netthandelsprodukter.

– Annonsemarkedet har hatt en litt vanskeligere start på året enn fjoråret, noe som har resultert i et mindre fall i inntektene og resultatnedgang. Fallet fra papirbaserte annonseinntekter har vært relativt betydelig i første kvartal, spesielt skyldes dette et noe endret konkurransebilde innenfor dagligvarebransjen, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Polaris Media omfatter en rekke mediehus som Adresseavisen, Harstad Tidende, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og en lang rekke lokalaviser i Midt-Norge, Nord-Norge og på Nordvestlandet, samt trykkerivirksomhet.

I april ble det kjent at Polaris Media har inngått avtale om å bli hovedeier i Stampen Media, det ledende mediehuskonsernet på Sveriges vestkyst.