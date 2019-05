Ap og Sp vil stanse nedleggingen av fødeavdelingen i Kristiansund

Nyheter

– Dette er et politisk spørsmål. Vi vil at de folkevalgte fra Møre og Romsdal skal stemme for eller imot om fødeavdelingen skal legges ned, sier nestleder i helsekomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe (Sp) til Klassekampen.

Hun får støtte fra Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol som mener at Stortinget må gripe inn, men at forslaget ikke er offensivt nok. Partiet vil derfor fremme et eget forslag om at fødetilbudet i Kristiansund må bestå inntil et nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal er klart.

– Stortinget må gi et klart signal om at fødeavdelingen i Kristiansund ikke kan legges ned før det er etablert et godt tilbud på Hjelset, sier Kjerkol til avisa.

Tidligst klart om fem år

Det var i slutten av mars at et flertall i Helse Møre og Romsdal vedtok at fødetilbudet i fylket skal slås sammen og legges til Molde, noe som har ført til heftige protester i Kristiansund.

Etter planen skal avdelingene slås sammen fra 31. august. Byggestart for det nye sykehuset på Hjelset i Molde skal etter planen starte i år, og vil ifølge Klassekampen tidligst stå ferdig i 2024.

Foreslår utsettelse

Konstituert administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Nils Kvernmo, sier i en pressemelding om at han vil legge fram et forslag om utsettelse av nedleggingen, og at forslaget vil bli behandles på styremøtet 15. mai. Kvernmo nevner ikke hvor lang utsettelse han ønsker.

Forslaget ble først fremmet av hans forgjenger Espen Remme som i slutten av april ble bedt om å gå grunnet manglende økonomiske resultater.