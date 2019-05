Nye Nav-tall pr. april: Færre arbeidslause

Nyheter

Det viser tal frå NAV, som ble lagt fram før helga.

Talet på heilt ledige i Rauma er no 67; 46 menn og 21 kvinner.

Det er nedgang i talet på ledige både på lands-, fylkes og kommunenivå.

Vi har vore gjennom nok ein månad med reduksjon i arbeidsløysa. Når vi tek vi omsyn til dei vanlege sesongsvingingane, er det 119 færre arbeidslause no enn ved utgangen av mars, seier direktør Stein Veland i ei pressemelding.

– Vi har hatt god utvikling i dei fleste områda dei siste månadene og ved utgangen av april er det ingen kommunar som har over fire prosents arbeidsløyse. Samanlikna med landet har vi hatt god utvikling i år. I januar hadde vi same arbeidsløyseprosenten som landet, men gjennom vinteren og våren har vi hatt ei betre utvikling og no har vi ei arbeidsløyse som er 0,13 prosentpoeng lågare, seier Veland.

I april 2019 er 2 972 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,2 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 13,7 prosent frå same månad i fjor.