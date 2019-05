– Ikke glem meldeplikten

Nyheter

Politiet ser at det slurves med dette – også i Rauma. Med mange arrangement i mai, og med nasjonaldagsfeiringen like om hjørnet, vil lensmann Vebjørn Bale komme med en påminnelse.

– Alle som arrangerer på offentlig sted har en meldeplikt til politiet. Formålet er at vi skal vite om arrangementene. Nå er det relevant med alle 17. mai-togene at vi får kunnskap om tid, sted, rute og kontaktperson, sier Bale.

Trenger kunnskap

Han viser til nettsida politiet.no om den generelle trusselvurderingen. Og det er i den forbindelse at politiet trenger kunnskap om arrangementene.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier til politiet.no: – Hendelser ute i Europa de senere årene er en påminnelse om at vi alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe. Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, er dette noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap tilgjengelig denne dagen.

Bale påpeker overfor Åndalsnes Avis at plikten om å melde fra om arrangement på offentlig sted gjelder gjennom hele året.

– Det er nok at man ringer inn til oss. Ring 02800 og be om å bli satt over til lensmannskontoret, sier Bale.

