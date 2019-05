Rauma-samfunnet tilbake på pinebenken

Nyheter

Torsdagens nyhet om at Veidekke Entreprenør velger å anke dommen fra lagmannsretten sendte et kaldgufs inn i Rauma-samfunnet. For dette betyr nye uker, ja kanskje måneder, på pinebenken mens vi venter på avgjørelsen fra høgsteretts ankeutvalg. Det er ankeutvalget som bestemmer om saka skal behandles av høgsterett.

Det er enkelte tendenser i sosiale medier til skadefryd over meldinga om at Veidekke anker. En anke er en mulighet for at kommunen likevel kan tape saka som Veidekke Entreprenør har anlagt mot kommunen etter helsehusanbudet. Men dette er lite å glede seg over. Hvis Rauma skulle tape, står vi foran et utrolig tøft løp for å få kommunebudsjettene til å gå i hop.

Oppgjøret i rettssalene etter tildelingen av helsehuskontrakten til Hent, har preget Rauma-politikken de siste to åra. Rauma kommune og Veidekke Entreprenør møttes første gang i retten i februar 2018. Tingretten dømte kommunen til å betale 25,7 millioner kroner i erstatning til entreprenøren. Kommunestyret bestemte etter kort tid at dommen skulle ankes.

Partene møttes på nytt; 11. til 13. februar i Frostating lagmannsrett i Trondheim. 22. mars ble det klart at Rauma kommune var frifunnet. Dommen var en lettelse for et helt samfunn, som ved et nytt tap hadde risikert et svekket tjenestetilbud over en lengre periode.

Men nå er gleden over å ha vunnet fram i lagmannsretten snudd til ny spenning og venting. Neste pusteøvelse går fram til behandlinga i høgsteretts ankeutvalg. En avgjørelse vil trolig komme en gang før sommerferien. Skulle ankeutvalget si ja til å behandle saka, blir det ny venting på at høgsterett feller en dom – sannsynligvis på denne siden av nyttår.

Det er å håpe at ankeutvalgets behandling går raskt. Aller mest på grunn av dimensjonene i søksmålet – både beløp og konsekvenser for kommunens innbyggere. Men også for at det videre arbeidet med budsjett og kommuneøkonomi kan fortsette, uten at både politikere og innbyggere trenger å ha usikkerheten hengende over seg.