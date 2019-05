Nyheter

Fredag klokka 08.55 melder politiet i Møre og Romsdal om at det har vært et trafikkuhell på Nordsida, i bedehussvingen på ytre Sandnes. To biler er involvert, der den ene bilen står i vegbanen. De fire personene som er involvert fremstår som uskadd, skriver politiet i twitter-meldinga.

#Fv64, ca 10 min kjøring fra Åfarnes, retning Åndalsnes, trafikkuhell, to biler involvert, 2 personer i hver bil, den ene bilen står i vegbanen, personene fremstår uskadd. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) May 3, 2019