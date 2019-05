– En drøm som har gått i oppfyllelse

Nyheter

Å bli hundefrisør er noe Kristina Janaviciene har tenkt på i mange år. Hun kom til Norge og Rauma for vel seks år siden, og så at det var et marked for dette her. Kristina har tatt utdanningen i Vilnius i Litauen, der hun kommer fra, og har vært gjennom både en teoretisk og en praktisk eksamen.