Falt 35 meter ned i en bresprekk: – Aldri har jeg hørt vakrere musikk enn brølet fra helikopteret som vekte meg

Denne dagen falt han 35 meter ned i ei bresprekk. Mot alle odds overlevde han.

I mange år har det vært stille omkring ulykka i 1969. Hovedpersonen har slett ikke tenkt å lage noe oppstyr. Han har knapt tenkt over at det 24. april 2019 er nøyaktig 50 år siden det dramatiske fallet.

Akkurat det kom fram i samtalen da intervjueren høsten 2018 var gjest sammen med Bjørg og Christian Nielsen hos Eva og Oskar Mork i Molde. De fire har vært venner i alle år – med friluftsliv generelt og fjellklatring spesielt som felles interesser. Bjørg og Christian forteller om familierøtter i Bergen, Isfjorden og på andre kanter av landet. Christian vokste opp i Bergen og Bjørg hadde sin barndom i Isfjorden.

Ulykken

Det var våren 1969 at Christian Nielsen utførte det som kalles snøakkumulasjonsmålinger for Vassdragsvesenets brekontor. Han hadde med to assistenter på feltarbeid. Dårlig vær i flere uker gjorde arbeidet tungt.

Torsdag 24. april kom med strålende solskinn. Tre mann med godt humør gikk over Jostedalsbreen i retning Skjåk.

Femti år etter denne turen sier Christian Nielsen: – Tauet lå i ryggsekken min. Vi skulle ta på oss tau når det begynte å bli farlig. Etter uker med mye drittvær fikk vi oss ikke til å dilte i tau når vi endelig fikk godt arbeidsvær. Da kunne vi operere hver for oss og bli dobbelt så fort ferdige.

Kameraten forsvant

De ante fred og ingen fare da Hans Christian Olsen kjørte først over et område der de trodde sprekkene var dekt av et tjukt og sterkt snølag. Et stykke bak kom Anders Elverhøy som tredjemann. Han greide å stoppe opp da Christian Nielsen i midten ropte et kraftig varsku – og forsvant.

To mann sto igjen på breen og prøvde å få kontakt med kameraten. De verken så eller hørte noe. Uten tau var det lite de kunne gjøre for å hjelpe en livløs mann langt der nede. De satte av gårde over Liaksla til Jostedalen for å hente hjelp.

Midt på dagen

Ulykka skjedde midt på dagen. Helikopterpilot Bjarne Lyngstad var på Lesja. Han kjente de tre arbeidskameratene godt og straks han fikk melding om ulykka, satte han kursen mot Jostedalsbreen. Helikopteret hang over det gapende hullet i snøen over bresprekken. Piloten vurderte det som uforsvarlig å lande. Hjelpemannskap om bord tok med seg utstyr og klatra ned taustigen. Dagen gikk sakte over mot natt. Alle var innstilt på at de skulle prøve å hente opp et lik neste dag. Likevel fortsatte de å rope ned. Brått hørte de noen merkelige lyder.

Store skader

Christian forteller det han husker fra oppholdet 35 meter under breoverflata:

– Jeg skjønte lite da jeg kom til bevissthet. Ikke kunne jeg se og ikke kunne jeg snakke. At begge kjevene var knust skjønte jeg snart i og med at tennene sto på kryss og tvers. Hodeskadene måtte være store når jeg ikke kunne huske noe av det som hadde skjedd i fallet. Det ene øyet var tilsynelatende borte. Senere fikk jeg vite at det var forskjøvet innover fordi øyehula var knust. Etter hvert fikk jeg røska løs koagulerte blodklumper fra det andre øyet – og da så jeg et lite hull i isen langt der oppe.

50 år etter

I april 2019 sitter Christian sammen med kona Bjørg hjemme på Slattum i Nittedal. Tilsynelatende uberørt henter han fram minner. Stillferdig nevner han den eneste fysiske plaga 50 år etter ulykka:

– Øyelokket på høyre side løfter seg ikke helt opp. Det var en ulempe de gangen jeg gikk Birkebeineren og skulle se framover i løypa samtidig som jeg bøyde hodet ned. Ja, det er faktisk det eneste jeg har å «klage» over. Og nå deltar jeg ikke lenger i Birken.

Nede i bresprekka begynte Christian å se seg om så godt han kunne. Trolig hadde han landa på beina. Nå lå han på ei blokk av snø hard som is på omtrent 2 x 4 meter. Til sin store overraskelse så han at ski og ryggsekk sto oppstilt mot isveggen. Han hadde altså rusla rundt og rydda i blinde og ørska – uten å falle utfor kanten og videre nedover. han grubla videre på hva som kunne ha skjedd.

– Etter som kroppen fungerte noenlunde, tok jeg opp isbolter og små taustiger fra sekken. Ikke en eneste bolt fikk jeg inn i den knallharde isveggen. Det var ikke håp om å komme opp ved egen hjelp. Temmelig omtåka fikk jeg lagt ut soveposen og krøp ned i den.

Redningen

– Aldri har jeg hørt vakrere musikk enn brølet fra helikopteret som vekte meg. Forsøket på å få fram ord ble bare til rare lyder da tauet kom ned, sier han.

Etter mye om og men fikk Nielsen festet seg til to tau som ble senket ned i sprekken. Me ei løkke under hver fot, ble han heist opp.

Med det samme han viste seg, var det minst en mann som måtte spy. Først seinere skjønte han at det ikke var omgangssjuke som førte til den plutselige kvalmen. Spesielt hodet på kroppen som kom opp var mildt sagt ikke et pent syn. Christian var ikke klar over hvor forferdelig han så ut da den rutinerte og sindige helikopterpiloten Lyngstad kom med følgende velkomsthilsen da Christian kom opp: «Hei Nielsen, flott at du er i fin form!»

Omfattende behandling

I et vær som etter hvert ble ganske dårlig, fikk redningsmannskapet en tøff tur ned til dalen.

Christian ble kjørt i ambulanse på veger med teleløsning til Ullevål sykehus i Oslo. Bjørg var hjemme hos foreldra i Isfjorden sammen med sønnen på fire da dette skjedde. Hun reiste med første tog til Oslo. Synet av mannen var et sjokk. Ansiktet kjente hun ikke igjen, men hendene hans bekrefta at dette virkelig var hennes Christian.

Leger og tannleger på Ullevål sto foran en stor jobb. Operasjonene var mange og lange. Overlegen ville ha fotografi av ansiktet før ulykka, helst slik at det kunne lages en stereomodell. Da skulle mannen bli like vakker som før, sa de oppmuntrende.

Legene henta ut det forsvunne øyet. De lappa sammen biter av overkjeve og underkjeve. Tennene satt utrolig nok fast på diverse kjevebiter. Ståltråder gikk på kryss og tvers. Noen tråder holdt ansiktskraniet fast til skallen. Ingen av dem som kom på visitt kjente igjen pasienten på utseendet.

Sakte og sikkert gikk det framover. Far var hjemme igjen da ei nyfødt jente økte familien til fire medlemmer.

Et halvt år etter ulykka begynte Christian så smått å arbeide igjen. De fysiske plagene ble gradvis mindre. Ganske snart var han igjen i fullt arbeid. Etter hvert gikk han over i stillinger med andre arbeidsoppgaver enn de som førte ham til Jostedalsbreen våren 1969.

Fram fra isen

Deltakere på et brekurs gikk seg på et par ski, en ryggsekk og diverse utstyr i et søkk på Jostedalsbreen i 1996. I ei lommebok fant de navnet Christian Nielsen. I sekken lå også et brev som var adressert til Bjørg. Brevet var klart for postlegging. Breføreren kjente godt til det som skjedde 27 år tidligere.

NRK og andre media fikk kjennskap til funnet på breen og Bjørg og Christian var tilbake på breen sammen med et reportasjeteam. Dagsrevyen hadde et langt innslag om historia.

Ski, ryggsekk og resten av utstyret som kom fram fra isen i 1996, ble gitt til Breheimsenteret i Jostedalen. Der ble det utstilt i egen avdeling med orientering om historia om ulykka og redningsarbeidet i 1969. Alt gikk tapt sammen med resten av ei uerstattelig samling da Breheimsenteret brant ned til grunnen 28. juli 2011.

Takknemlig

I samtalen femti år senere framhever Christian gang på gang innsatsen fra alle som var med på redningsaksjonen. De hadde en tøff jobb. Han er takknemlig og sender varme tanker til alle som deltok på breen, på vegen til Lærdal og videre til Oslo, og ikke minst til personalet på Ullevål som greide å rekonstruere mannen slik han var før ulykka.

Bjørg og Christian Nielsen har hatt et langvarig og nært vennskap med Eva og Oskar Mork i Molde. Generalforsamlinga i Norsk Tindeklubb utnevnte 5. februar 2018 Oskar Mork til æresmedlem. Høsten 2018 fikk han påvist en alvorlig sjukdom. Denne artikkelen om ulykka på Jostedalsbreen 24. april 1969 er skrevet med stor respekt for Christian Nielsen – og for vennen Oskar Mork som døde 12. april 2019.