Disse skolene skal hoppe for hjertet

Nyheter

30. april går startskuddet for årets hoppetaukonkurranse, som varer helt til 10. mai. Det er Nasjonalforeningen for folkehelsen som arrangerer konkurransen, som går ut på at elevene har i oppdrag å hoppe slengtau i løpet av skoledagen. De samler poeng for antall hoppede minutter, og maks seksti poeng hver dag.

I Rauma deltar skolene på Åfarnes, Åndalsnes, Vågstranda, Måndalen og Innfjorden i konkurransen.

Det er fjortende gang konkurransen arrangeres. Over 6.000 elever deltar i Møre og Romsdal, og på landsbasis deltar over 90.000 elever i årets konkurranse.