Ungdomspanelet har gitt støtte

Nyheter

Ungdomspanelet har gitt 13 ungdomsaktivitetar støtte på totalt 125 000 kroner.

- Talet på søknader og den store breidda i aktivitetar og tiltak det blir søkt støtte til, viser at det er eit stort engasjement for å skape fleire og betre aktivitetar for ungdom i fylket vårt. Vi i ungdomspanelet er derfor glade for at vi får vere med å realisere nokre av dei via ungdomsmidlane, seier leiar av ungdomspanelet Urtė Karanauskaitė i ei pressemelding.

Av 37 søknadar fekk 13 utdelt midlar. Kvart år delar ungdomspanelet ut 250 000 kroner til ekstraordinære ungdomsaktivitetar rundt om i fylket. Fristane for å søke er 1. april og 1. desember.

Blant dei som har fått midlar er DNT Romsdal, som skal arrangere skredkurs.