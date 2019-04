Overrasket over resultatet

Nyheter

Olav Kåre Nyhagen er Vågstranda Vels talsperson i saka om grensejustering. Det var Vågstranda Vel, som på initiativ fra innbyggere, i 2016 tok på seg jobben med å søke om grensejustering for Våge og Hjelvik. Tidligere i år ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppdraget til Fylkesmannen, – om å utrede konsekvensene av en grensejustering. Og nylig ble det, på oppdrag fra Fylkesmannen, gjennomført en innbyggerundersøkelse for dem som bor i Våge og Hjelvik. Resultatet fra undersøkelsen kom nå på onsdag, og viser at 66 prosent ønsker at bygdene overflyttes til Vestnes kommune. 23 prosent vil bli i Rauma kommune, mens 11 prosent har svart vet ikke på spørsmålet om hvilke kommune man mener Vågstranda og Hjelvik bør høre til i framtida.