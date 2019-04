Raumafirmaet hentar inn 700 tonn returplast i året - frå over 10 kommunar i Norge

Nyheter

– Vi har bygd opp dette over ganske mange år, og no hentar vi returplast både frå Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja, Rauma, Vestnes, Ørskog, Skodje, Haram, Midsund, Molde og Ålesund-området, seier dagleg leiar Kari Merete Moen Volle i J. O. Moen Miljø AS til Åndalsnes Avis.