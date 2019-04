Nyheter

Onsdag den 24. april drar Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) og Molde Næringsforum (MNF), sammen med over 70 bedrifter og kommuner fra Nordmøre og Romsdal til Oslo for å søke etter ny kompetanse.

Solveig Brøste Sletta skal representere Nordveggen og Rauma Næringslag, og hun synes det er viktig å være til stede:

– Her drar hele regionen i lag, og da får vi virkelig vist fram hvilken bredde vi har her. Når vi jobber sammen på denne måten, er det større sjanse for at folk kan finne jobber. Særlig hvis det er par som ønsker å flytte hjem, er det viktig at vi kan tilby mange og varierte stillinger. Det går jo an å bo i Rauma og arbeide i Molde, for eksempel, sier hun.

Nordveggen har nylig publisert en ny stillingsannonse med hele 70 ledige stillinger.

- Det er derfor stillingsannonsen kom nå før påske, for vi ønsket selvsagt å ha den med oss til Bli med hjem-arrangementet. Jeg har kopiert opp 300 ark som jeg skal ha med til Oslo, forteller Brøste Sletta.

Ytterveggentreff

Hun håper å se mange utflyttede raumaværinger på arrangementet.

- I forkant vil vi dessuten ha et Ytterveggen-treff bare for de utflyttede raumaværingene. Næringslaget spanderer pizza, og både jeg og ordfører Lars Olav Hustad delta, forteller hun.

Første gang

Det er første året Bli med hjem blir arrangert, og det skal være på the Hub i Oslo.

- Vi var veldig spent på interessen fra bedriftene, og responsen har vært over all forventning, sier arrangørene Monika Eeg i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Britt Flo i Molde Næringsforum.

Dagen starter med et seminar for utstillerne med tema «fremtidens rekruttering», før man fortsetter med en åpen messe og avslutter med felles middag.

- Det er en stor delegasjon som drar til Oslo for å vise frem mulighetene i Nordmøre og Romsdal. Med over 50 bedrifter og alle kommunene i Nordmøre og Romsdal, så er arrangementet mer enn fullbooket med utstillere. Til sammen trenger disse 300 nye medarbeidere nå, opplyser Flo.

- Dette er mer enn bare en jobbmesse for bedriftene som deltar. For de besøkende som tar turen vil de møte et vidt spekter av bedrifter og kommuner som vil synliggjøre jobb-, leve- og bomuligheter som finnes i regionen. Så om du er nysgjerrig på hjemregionen, eller du er på jobbjakt er dette arenaen å besøke, sier Eeg.

Frode Alnes, Jo Nesbø og Lars Jones vil underholde på selve messen. På Facebook har over 200 krysset av for at de "skal" på arrangementet.

- Vi håper på godt besøk og at mange kontakter knyttes både med tanke på jobb nå og senere, her skal alle føle seg hjemme avslutter Eeg og Flo.