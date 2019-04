92 fikk fartsbot, åtte mistet lappen

Nyheter

UP hadde onsdag mellom klokka 11 og 18 kontroll i 60-sonen på E136 på Verma. Og det var mange som ble tatt for å kjøre for fort: Hele åtte førere mistet førerkortet og 92 fikk foreklede forelegg.

Høgeste målte hastighet var 92 km/t.

Det er bare to uker siden forrige "storfangst" for UP på samme sted. Også da var det åtte som mistet førerkortet.