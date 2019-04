Rauma kommune sin rolle når det gjelder prosjektet E136

Nyheter

Framlagte planer:

Det ble for strekninga Flatmark - Monge vedtatt et Planprogram i 2008, og for strekninga Monge - Marstein en Reguleringsplan i 2003.

I brev av 6. mars fra Statens vegvesen fikk de fleste berørte grunneiere, diverse organisasjoner og offentlige etater litt nærmere informasjon.

Ytterligere opplysninger - d.v.s. Statens vegvesen sine opplysninger og vurderinger - ville en finne på prosjektet sin «vegside», eller ved å kontakte Statens vegvesen, eller Rauma kommune v/ Jan Petter Vad. Jan Petter Vad er forøvrig miljøvernleder i Rauma!

Det er nå lagt fram et «Forslag til planprogram», og et forslag som gjelder «Reguleringsplan Flatmark-Monge-Marstein».

I begge forslagene er det - etter mitt og manges syn - en rekke faktafeil. Likeså unnlatelser av opplysninger om negative konsekvenser ved de to nye alternativene.



Spørsmål til ordføreren:

Kommunestyremedlem Torbjørn Rødstøl (Sp) tok i sitt spørsmål til ordføreren opp om ordføreren ville ta initiativ til en politisk drøfting for å avklare om de to nye veialternativene på Flatmark alt nå kunne legges bort.

Reidar Brude (Frp) tok opp spørsmål om ordføreren ville ta initiativ til et møte der folkevalgte kunne bli informert om grunneiernes syn.



Ordførerens svar:

Ordførerens svar i kommunestyret, og som vi kunne lese i ÅA 13. april, er at han svarer nei til spørsmålene fra Rødstøl og Brude. Svaret er ellers i hovedsak de samme opplysninger og begrunnelser som vi leser av Statens vegvesen sine framlegg og begrunnelser.



Mine merknader:

Statens vegvesen har i sin generelle rettledning til lokale utredere mht. medvirkning i planprosessen sagt at:

«Legg vekt på viktigheten av at planlegging er en prosess, der det er viktig å trekke grunneiere, næringsdrivende, interesserte borgere, politikere og andre aktivt med i planprosessen.

Medvirkning i en planprosess øker ikke planleggingskostnadene, men bidrar til at planleggerne får lettere tilgang på kunnskap. Forholdet til omgivelsene kan ivaretas gjennom åpne møter. Poenget er å få fram lokalkunnskapen. Det er viktig å ta omgivelsene på alvor.»

Og på sin hovedside om Reguleringsplanarbeid bl.a. «Avhengig av hvor kompleks den konkrete planoppgaven er, vil det kunne inviteres til medvirkning og innspill på andre måter, f.eks. gjennom åpne møter».

Rauma kommune er sammen med Statens vegvesen ansvarlig for at saken blir utredet slik lovverket forutsetter. Vernebestemmelsene samt bestemmelsene i Naturmangfoldloven forutsetter at kommunen tidlig involverer berørte grunneiere i saker som denne veisaken.



Jeg vil her bare kommentere til to av ordføreren sine begrunnelser for å utrede flere alternativ:

Ordføreren gjengir Statens vegvesen sin påstand om at: «Det er umulig å gjennomføre vedtatt kommunedelplan uten å komme i konflikt med Rauma elv. Det må bygges midlertidige anleggsveg i elva for å kunne bygge sykkelstier med tilhørende murer eller en sommersykkelrute parallelt med europavegen».

Ordføreren gjengir Statens vegvesen sin påstand om at: «dersom en vedtar Alternativ 1, så «blir det ikke tilrettelagt for sommersykkeltrase».



Min kommentar:

Når planleggerne ikke ønsker Alternativ 1, er det sjølsagt lett å ty til utsagn som at «da blir det ikke sommersykkeltrase». Dette vil sjølsagt vekke motbør!

Ingen har mer enn oss ønsket en gangvei/vei for syklende. Kommunestyrets forutsetning fra 24.06.08 bør følges opp, og er godt mulig å ordne.

På strekninga Flatmark stasjon - Skiriundergangen, ca. 1.300 meter etter dagens vei, er det to korte parti (til sammen ca. 100 m) som betinger god utredning og planlegging pga. nærføringa til elva.

På lita elv - tidsrommet november til medio april - vil det meste av disse korte parsellene lett nås ved å kjøre ned til og langs elva, uten anleggsveier og oppdemninger. Erfarne planleggere har fortalte oss om hvordan dette kan løses.

Ca 1.200 m av strekninga vil enten være omlagt til «kommunal vei» eller være uproblematisk mht breddeutvidelse- etter at lange parseller på ny E136 er lagt opp til jernbana. «Sommersykkelveien» er der!

Når en bygde Kyllingbrua ca 1920, så bør dette kunne løses.

I «Konsekvensutredning på tema naturmiljø og kulturlandskap», Rapport 3/2006 til Kommunedelplanen i 2008, skriver biolog J.B. Jordal bl.a. om konsekvenser ved nye murer/skråninger ved elva ved Nordre Flatmark og Jetmundhølen:

«En omlegging av avkjørselen på Flatmark kan medføre fylling ut i elvekanten, men ikke berøre elva. Tiltaket har derfor ikke negativt omfang».

«Anleggsperioden kan medføre masseutfylling som kan medføre noe slamtransport i elva. Dette vil bare ha kortvarig effekt, og vil ikke være vesentlig fra en flomsituasjon.

I konsekvensvurderinga skal slike kortvarige påvirkninger ikke tillegges vekt. Elva vil bli bare marginalt påvirket av murer/fyllinger. Tilsammen regnes dette som ganske ubetydelige konsekvenser».

Statens vegvesen planla i 2006 at Nordre Flatmark fortsatt skulle ha avkjøring gjennom undergangen, og at E136 skulle utvides ekstra mot elva - fra avkjøringen og sørover.

Dette ble fraveket, og E136 skal nå gå så nær undergangen at denne ikke skal brukes for bil/traktor. Breddeutvidelsen som nå er påkrevd, kan ikke ha større konsekvenser enn vurdert til i 2006!

Det er klart feil av Statens vegvesen å påstå at oppsetting av nye murer/skråninger vil ødelegge elva. «Forvaltningsplanen for Romsdalen landskapsvernområde» - og for sone B spesielt - forutsetter at det skal tas «omsyn til elveløpet og bevaringen av dette.

Dette ble i 2006-2008 av alle instanser ansett som fullt mulig å gjennomføre.

Statens vegvesen skriver i sin Veiledning «Kreativitet i veg og transportplanlegging»: «Vær kreativ i all planlegging.» Veiledningen viser mange eksempler på hvordan problemstillinger er løst.

Vi skal ikke langt før vi finner eksempler på hvordan både høye murer og konstruksjoner for gang- og sykkelvei er ordnet.

Statens vegvesen peker sjøl på at det for strekninga Flatmark-Monge skulle - som følge av at det eksisterer en godkjent kommunedelplan - bare ha vært utredet dette alternativet.

En tar likevel opp to nye alternativ, uten å skjele til konsekvensene, angivelig for å få ned kostnadene. Utgiftene blir uansett høyere enn «stipulert avsatt» i Nasjonal transportplan.

Det framkommer for Alt. 1 at dette er 2018/prisnivå. At kravet til nøyaktighet er 40,0 %, og at det er 89 % sikkert at kalkylen ligger mellom nedre verdi 1.039,8 mill og øvre verdi 2.426,2 mill.

Altså er det stor usikkerhet mht. kostnadsoverslagene for de tre framlagte alternativene. Jeg konkluderer med at endelig pris får en nok ikke før ved anbudsrundene.



Prosessen videre:

Under kommunestyremøtet 4. april opplyste ordføreren at på kommunestyremøtet 23. mai skal Statens vegvesen gi en ny orientering.

Der vil nok Statens vegvesen oppsummere sin vurdering av høringsrunden. Saka kommer deretter opp i formannskapet sitt møte 4. juni.

Der vil det nok bli framlagt en innstilling overfor kommunestyret, som skal ha sitt møte 20. juni.

Det er følgelig svært viktig at de kommunale folkevalgte har fått god kunnskap til planområdet før møtene i juni, for da skal Planprogrammet vedtas.

Statens vegvesen har kun avholdt informasjonsmøtet 21. mars, der det klart ble presisert at en ikke ønsket debatt. Det var få folkevalgte til stede under hele dette møtet.

Statens vegvesen har avholdt befaring på vår eiendom nå i april, med deltakere fra bl.a. Fylkeskommunens og Fylkesmannens avdelinger, og Reinheimen nasjonalpark. Rauma kommune var ikke representert.

Det vil være påfallende dersom Rauma kommunestyre i juni skal treffe en beslutning uten at berørte grunneiere og huseiere skal ha fått møtt politikerne, det være seg på møter eller befaringer. Formannskapet må kunne ta ansvar for prosessen videre.



Faktum:

Til høsten blir det en ny høringsperiode og møter, før reguleringsplanen er forutsatt vedtatt i kommunestyret i februar 2020. Altså, etter valget, og av et nytt kommunestyre. Desto viktigere er det at en har hatt en ryddig prosess!

Statens vegvesen trekker sjøl fram at fordelen ved Alternativ 1 er at planen allerede er vedtatt av kommunestyret. Altså at en kan komme fort i gang. Rauma kommune kan sjøl bidra til at dette skjer.

Nordre Flatmark 15. 04. 2019

Per Bersås