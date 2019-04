Dømt til fire års fengsel for seksuelt misbruk av søsteren sin

Nyheter

Ifølge dommen fra Romsdal tingrett, startet overgrepene da jenta var under ti år gammel. Fornærma har i avhør forklart seg om fem forskjellige overgrep i en tidsperiode på over tre år. Tiltalte var i den perioden under 18 år. Den dømte og fornærma er søsken, og bodde i felles heim da de straffbare forholdene skjedde.