Mykje påskesnø i fleire alpinanlegg over heile landet

Nyheter

På dei nemnde stadene melder Skiinfo om minst 100 centimeter snø dei neste dagane.

For Gaustablikk, Tryvann og Galdhøpiggen ser det noko tyngre ut. På Gaustablikk blir det meldt om 50 centimeter med snø og på Tryvann 40 centimeter. På Galdhøpiggen sommarskisenter blir det meldt om 0 centimeter med snø, men her er det planlagt opning av sesongen først 18. mai.

– Pluss minus hundre anlegg er opne og har gode forhold i løypene, fortel dagleg leiar Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening til Yr.

Det er nattefrosten som held liv i alpinløypene, sjølv om snøen smeltar for kvar dag som går.

27 småbakkar over landet er stengde. Årsaka er for lite snø. Dei større anlegga har lagra store mengder snø, som gjer at dei er godt førebudde til den seine påsken.

– Det er generelt mindre snø enn normalt på breane i Jotunheimen. Ein bør vere ekstra varsam ved ferdsel på bre i påsken og utover våren, lyder åtvaringa frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).