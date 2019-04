– I år er det et stort fokus på bærekraft og miljø

Nyheter

Denne uka arrangeres Seatrade Global i Miami, verdens største bransjemesse for cruiseindustrien. Dette er møteplassen for alle rederiene, agenter, destinasjoner, havner og leverandører til cruise. I ei pressemelding fra Visit Nordvest kommer det fram at flere bedrifter fra Møre og Romsdal er representert. Og at for første gang er den norske standen en kombinasjon av havnedestinasjoner og leverandørsida til cruise.

En av dem som bruker å delta på denne messa, er Molde og Romsdal Havn IKS. De presenterer de tre cruisedestinasjonene; Molde, Åndalsnes og Eresfjord.

– Dette er en fin arena for å møte rederi og agenter og diskutere nye anløp, utfluktstilbudet, havnefasiliteter og infrastruktur. I år er det stort fokus på bærekraft og miljø. Som havn er vi opptatt av at cruise skal være en viktig bidragsyter til økt verdiskaping i vår region. Det gjelder både effekten for lokalt næringsliv som leverer til cruiseindustrien og de aktørene som er direkte involvert ved anløp, sier Jorid Søvik, markedsansvarlig i Molde og Romsdal Havn.

– Fokus på naturattraksjonene

I pressemeldinga er også reiselivssjef i Visit Nordvest, Torunn Dyrkorn, sitert:

– Som destinasjonsselskap er cruise et av flere viktige marked for oss, og vi er med her på messa for å synliggjøre hva vår region har å tilby cruiseturistene sammen med havna. Det er mange reiselivsaktører i vår region som har gode tilbud til cruiseturistene, og vi har fokus på markedsføring av naturattraksjonene som Atlanterhavsvegen og Trollstigen sammen med kommersielle aktører som Bergtatt Opplevelser på Eide, Håholmen Havstuer, Romsdalsmuseet, Tindesenteret og Raumabanen, sier hun.