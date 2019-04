Lite snø over Trollstigen: – Jeg tror mye skal være gjort på seks, sju dager i år

Nyheter

Det sier trollstigveteranen David Grøvdal. Mannen som har vært med på arbeidet med å ta opp Trollstigen etter vinteren siden 1974. Han forteller at de så langt ikke har hatt folk oppe på fjellet for å sjekke snøforholda, men at befaring nede i lia tilsier at det ikke er veldig mye snø oppe på fjellet.