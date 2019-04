Nå kan det være flertall for turistskatt

Nyheter

Arbeiderpartiets landsmøte i helgen vedtok å åpne for at kommunene kan ta inn reisemålsbidrag fra turister og cruiseturister som finansiering av lokale fellesgoder.

Virke Reiseliv representerer over 1.200 virksomheter innen kultur- og reiseliv. Organisasjonen forventer nå at Arbeiderpartiet følger opp sitt vedtak i Stortinget.

– Vi i Virke har jobbet for dette og er svært fornøyd med at flertallet på Stortinget ser ut som det gjør i denne saken. Det er gledelig at de fleste politiske partier i Norge tar inn over seg behovet for å ivareta de destinasjonene som tar imot mange turister, særlig de som har få innbyggere, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv.

Ulike modeller

Både Venstre, Sp, SV og KrF har uttrykt at de er positive til former for turistskatt.

Venstres landsmøte vedtok nylig at partiet vil legge til rette for at kommuner som ønsker det, kan innføre turistskatt.

Geir Pollestad (Sp) sa i desember at han var positiv til å utrede en nasjonal modell for turistskatt, men partiet vil da samtidig redusere momsen for reiselivet fra 12 til 10 prosent.

Virke mener det er viktig at det ses nøye på hvilke modeller for innkreving som vil være gode.

– Vi mener et reiselivsbidrag ikke kan legges kun på én aktør, som for eksempel kun på hotellene, som allerede har fått økt moms under denne regjeringen, sier Bergmål.

Amsterdam

Virke er også opptatt av at pengene som kommer inn må øremerkes til fellesgoder som det er behov for fordi mange turister besøker destinasjonen.

– Et reiselivsbidrag må ikke ende opp i kommunekassa. Jeg er derfor glad for at Ap har presisert at de åpner for et bidrag, ikke en tradisjonell skatt eller avgift.

I Bergen har byrådslederkandidat Roger Valhammer (Ap) foreslått at Bergen innfører skatt på cruiseturister etter modell fra Amsterdam, skrev Bergensavisen nylig. I Amsterdam må cruiseoperatører betale 8 euro per døgn per turist.

Stortinget vedtok i fjor å ikke innføre en nasjonal turistskatt, men åpnet for at regioner og kommuner kunne innføre lokale ordninger.

Flere kommuner, blant annet i Lofoten, ønsker å benytte seg av denne muligheten. Destinasjon Lofoten har tatt sterkt til orde for behovet for en turistskatt. NHO Reiseliv mener på sin side at kommunene selv må ta belastningen.