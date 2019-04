Klare for våronna: - Det bruser nok litt i blodet

Nyheter

Vi møter to unge og våryre bønder på Sogge utenfor Åndalsnes. Per Jonas Bakke går bare og tripper for å begynne på sin tredje våronn. For Iver Marius Kleiva er det den første som bonde på Mjelva. Men begge bøndene vet godt hva som står i vente. De har vært med på det meste, sammen med foreldrene, i oppveksten.