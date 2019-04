– Ei vente-og-se-holdning

Nyheter

Mye tyder på at det norske bilmarkedet nesten kan beskrives som en pest og ei plage for mange av bilprodusentene i Europa og for andre som har tydelige fotavtrykk i det norske bilmarkedet. Norge har lenge vært ledende når det gjelder elbilmarkedet, men samtidig er det norske markedet lite sammenlignet med de store i Europa. Som for eksempel Tyskland, der det fortsatt nesten ikke er en elektrisk bil å se på vegene.