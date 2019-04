Enstemmig om utbyttet fra Rauma Energi

Nyheter

Rauma Energi har lagt bak seg ett av sine beste år noensinne. Med et resultat på nesten 40 millioner i overskudd, var det et solid byks fra overskuddet i 2017 som var på 16, 9 millioner kroner. Rauma Energi sitt styre la fram ei innstilling om at overskuddet på vel 28 millioner kroner, etter skattekostnad, skulle disponeres slik: