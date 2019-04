Forfallet på fylkesvegene øker, situasjonen forverres

Nyheter

Det er ikke penger nok i fylkeskommunen til å holde fylkesvegnettet i stand. 1.500 av nesten 3.000 kilometer fylkesveger i Møre og Romsdal har ikke vedlikeholdsstandarder som er satt for vegnettet i Norge. Det er alarmerende.

Tallene over er hentet fra tirsdagens Åndalsnes Avis, der vi intervjuet Jens Hamre Moe i Statens vegvesen. Han kom med en oppsiktsvekkende uttalelse; «Vi er i ferd med å få en vesentlig standardforskjell på riksvegene og fylkesvegene her i Møre og Romsdal.» Det forteller mest om forfallet på fylkesvegnettet. Moe kunne også fortelle at det på fylkesvegene i Rauma i år ikke legges en eneste meter med asfalt. Årsak: Pengemangel.

I Rauma har vi to større og sterkt trafikkerte fylkesveger; fylkesveg 64 fra Åndalsnes til Åfarnes og fylkesveg 63 fra Sogge og over Trollstigen. Men det er også mange mindre strekninger som sårt trenger vedlikehold. Da er det beklagelig, og også svært alvorlig, at det ikke er penger til asfaltering.

Konsekvensen av manglende vedlikehold er åpenbar: Forfallet på fylkesvegene, som Møre og Romsdal fylkeskommune har vedlikeholdsansvaret for, fortsetter. Det betyr altså dårligere og dårligere vegstandard på fylkesvegene.

Manglende vedlikehold kan få betydning for trafikksikkerheten. Riktig nok er det sjåførens ansvar å kjøre etter forholdene, men sprekker, hull og djupe asfaltspor kan føre til ulykker som sjåføren ikke kan lastes for. Dårlig asfalt og manglende øvrig vedlikehold gjør også vintervedlikeholdet vanskeligere for entreprenørene.

Økonomisk er det svært ulønnsomt å droppe asfaltering. Ny asfalt er med på å forsterke vegene, som ble bygd i ei tid da man ikke hadde dagens krav til vegbygging og behov for bæreevne. Frykten er at vegene kjøres ned så mye, at man må i gang med å forsterke bæreevnen. Forsterking, som i praksis er å bygge ny veg, koster tre ganger mer per kilometer enn asfaltering.

Vi ser med bekymring på vegstandarden framover på fylkesvegene. Det skal i år brukes 75 millioner kroner på asfaltering. Ideelt sett burde det vært brukt 120–130 millioner kroner, ifølge seksjonsleder Per Ove Nydal i fylkeskommunen.

Og dessverre; med vedtaket om bygging av Nordøyvegen, blir det ikke akkurat mer penger til å bruke på vedlikehold.