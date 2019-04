Politiet i hele Europa satte søkelyset på fart

Nyheter

Onsdag ble det avholdt trafikkontroll ved Romsdalshorn på E136. Resultatet ble sju forenkla forelegg for fart og ett forenkla forelegg for bruk av mobil. Høgeste fart var 99 kilometer i timen i 80-sone.

– Politiet i hele Europa deltar

Operasjonsleder hos politiet i Møre og Romsdal, Tove Anita Asp, sier denne kontrollen er en del av at politiet i hele Europa setter et spesielt søkelyset på fart.

– I vårt distrikt har både UP og politiet ellers deltatt, sier hun.

Dinside skriver at det er hele uke 14, som vi er inne i nå, at har UP stort fokus på for stor fart. Og at det er spesielt onsdag 3. april at de setter inn støtet.

– Fart er største risikofaktor for ulykker. Og når det er 70 til 80 personer som trafikk-drepes i Europa hver eneste dag, da monner det at vi gjør en innsats, sier UP-sjef, Runar Karlsen, til Dinside.