Raumasenteret får nytt navn

LL Drift er en ny og fremadstormende senterkjede som Raumasenteret er en del av.

I går kveld ble navnet på Norges nyeste kjøpesenterkjede gjort kjent.

ALTI er navnet.

Raumasenteret vil få navnet ALTI Rauma

Det er 15 kjøpesentre som blir Alti . Det nye navnet og den nye profilen vil bli gjennomført fra høsten 2019.

Navn og logo ble presentert for alle ansatte på et internt arrangement i Kragerø 1. april.

- Vi samler oss under et felles merkenavn for å stå sterkere og ha en tydelig profil i markedet, sier adm. dir. Lars Ove Løseth i LL Drift AS i en pressemelding.

Han sier videre at navnet henspiller til «alt» vi ønsker å fylle kjøpesentrene med, av handleopplevelser og tjenester.

For kundene vil det ta litt tid før alt er på plass og endringene vil gradvis bli synlige.

- Men vi skal feire overgangen til nytt navn med en stor «navnefest» lokalt på sentrene til høsten. Da kommer nye skilt på sentrene og all markedsføring vil skje med nytt navn, informerer de.

Fakta:

Bakgrunnen for at flere av sentrene som tidligere het Amfi nå går over til ny profil, er at LL Drift AS har tatt over forvaltning/eierskap av disse sentrene i løpet av 2018/2019.

Amfi er et merkenavn som tilhører Thon Eiendom, og det er etter hvert naturlig å markere et skille mellom selskapene.

LL Drift AS drifter og/eller har eierskap i 18 kjøpesentre i Norge, fra Svolvær i nord til Mandal i sør. Selskapet eies av LL Holding AS (80 %) og Sørco AS (20 %) og har hovedkontor i Surnadal på Nordmøre. I tillegg er det kontorer i Arendal, Oslo og Ålesund.