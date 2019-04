Nyhet fra RaumaRock: ISÀK kommer til Trollstigen

Nyheter

RaumaRock meldte allerede før jul at de var ferdige med programmet til RaumaRock 2019.

– Nå kan vi også melde at ISÀK skal spille på Trollstigen fredag 02, august, skriver Dag Inge Landbakk i en pressemelding fra RaumaRock.

I fjor spilte Janove på innendørs i et fullsatt Trollstigen Kafe.

– I år satser vi på at værguder sørger for at badet ISÀK får æren av å spille utendørs i de spektakulære naturomgivelsene stedet har å by på, håper Landbakk.

Seier i Stjernekamp

ISÁK er bandet som slo gjennom for fullt i 2018 da sanger Ella Marie Hætta Isaksen stakk av med hele seieren i NRK Stjernekamp.

ISÁK opptrådte under Spellemannsprisen med sin tolkning av låten ”Elle”, opprinnelig skrevet av Mari Boine. Etter denne framføringen fikk folk virkelig øynene opp for pop-trioen ISÁK fra Sápmi, som med sine energiske liveopptredener og enorme tilstedeværelse byr publikum på en ny og spennende fusjon av tradisjonell joik, urbane synther og et tekstunivers som kombinerer både engelsk og samisk, skriver RaumaRock i sin pressemelding.

ISÀK vil også spille på festivalområdet fredagen.

RaumaRock lanserer i dag også alle spilletider i programmet:

TORSDAG 1. AUGUST

15:00 RED HOT Nesaksla

18:00 Festivalområdet åpner

19:00 TONEDØV Elementpartnerscenen

20:00 HELLBILLIES Sparebank 1 scenen

21:30 MOS Teltet

FREDAG 2. AUGUST

14:00 ISÀK Trollstigen

18:30 RED HOT Sparebank 1 scenen

20:00 ISÀK Elementpartnerscenen

21:00 SKAMBANKT Sparebank 1 scenen

22:30 EL CUERO Elementpartnerscenen

23:30 BIGBANG Sparebank 1 scenen

LØRDAG 3. AUGUST

13 – 15:00 UNG RAUMAROCK Sparebank 1 scenen

18:30 OGRAS Sparebank 1 scenen

20:00 THE MODERN TIMES Elementpartnerscenen

21:00 SONDRE JUSTAD Sparebank 1 scenen

22:30 GONE ROGUE Elementpartnerscenen

23:30 AIRBOURNE Sparebank 1 scenen