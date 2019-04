Halvparten av fylkesvegene holder ikke mål: Ingen ny asfaltering

Nyheter

Det sier Jens Hamre Moe i Statens vegvesen. Han jobber med asfalt og vedlikeholdsbehovet på vegene i Møre og Romsdal og han jobber med både fylkes- og riksvegene. Han sier til Åndalsnes Avis at rundt halvparten av fylkesvegnettet nå ikke holder mål i forhold til vedlikeholdsstandarder som er satt for vegnettet i Norge. Han forteller også at dette utgjør rundt 1.500 kilometer av i alt nesten 3.000 kilometer med fylkesveger i fylket.