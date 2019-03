Ber politikerne teste ut «kok og server»

Nyheter

Kommunestyret ba i februar rådmannen om å vurdere andre driftsformer ved kjøkkenet for institusjon.

De to pensjonistforeningene på Åndalsnes og i Isfjorden har kommet med en felles uttalelse angående matservering på Helsehuset – og de oppfordrer politikerne til å gi «kok og server» en sjanse.

– Flere av beboerne og pårørende ønsket at maten skulle serveres beboerne straks den ble laget. Noen av de ansatte er av samme mening, og peker på at opplegget de nytter i dag fører til merarbeid og unødvendig bruk av plast under frysingen, skriver foreningene i sin uttalelse.

Ansatte i helse- og omsorg vil ha vekk kok og kjøl-ordninga: Mener tilberedinga går ut over pasientoppfølging De ansattes tydelige tilbakemelding om kok- og kjøl er bakgrunnen for at rådmannen ønsker å vurdere endring.

– Fornuftig å prøve

Andreas Hjertviksten og Karin Husøy, leder og nestleder i Åndalsnes pensjonistforening, utdyper:

– Det bør vurderes seriøst å prøve «kok og server» for beboerne på Helsehuset. Uansett hvilken løsning man har så vil det være ulike meninger, men nå har vi hatt «kok og kjøl» i et år. Vi tror det vil være fornuftig å teste ut «kok og server» for en periode, slik at man kan sammenlikne, sier de.

Pensjonistforeningene tror ikke at en «kok og server»-løsning vil bli dyrere enn dagens løsning:

– Kommunen vil spare mye penger på plast, og dessuten ligger det vel i tida å ikke ha så stort plastforbruk, mener hun.

Får støtte fra eldrerådet

Uttalelsen er sendt videre til Fellesrådet for eldre, funksjonshemmede og likestillingssaker, der Hjertviksten også er leder. Rådet har gitt sin støtte til uttalelsen.

De to presiserer at de ikke har noen grunn til å tro at maten på Helsehuset i dag er av dårlig kvalitet:

– Men vi tror at «kok og server» kan gi enda mer hjemmefølelse og hygge. Det er jo det man er vant til hjemmefra, sier Hjertviksten, og peker på at det er en del tilfeller av underernæring blant eldre i Norge.

I en undersøkelse kommunen har gjort kommer det fram at de fleste ansatte på Helsehuset ønsker at det innføres kok/server. Blant beboerne er tilbakemeldingene på dagens ordning sprikende.

– Vi støtter de ansatte, og håper at dette nå kan prøves ut. Vi ønsker at måltidene skal være med på å skape mest mulig hygge for beboerne, sier de.