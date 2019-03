Gir seg som programleder i Farmen kjendis

Nyheter

TV 2 melder på sine nettsider at Gaute Grøtta Grav (39) fra Isfjorden slutter som programleder i «Farmen kjendis». Tiril Sjåstad Christiansen (23) blir ny programleder.

Han sier til TV-kanalen at totalbelastningen med å lede både «Farmen» og «Farmen kjendis» har blitt i overkant, og at han ønkser å jobbe med andre prosjekter.

– Fremover blir det et halvt år med Farmen, og så et halvt år med andre prosjekter. Jeg er allerede i gang med å utvikle nye formater for TV 2, og det føles godt, forteller han til TV2.