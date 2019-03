Felles lesarbrev frå alle politiske parti: Bøn til Vågstranda

Nyheter

Det er ikkje ofte alle politiske parti er så einige at dei kan signere eit felles lesarbrev eller eit opprop. No gjer dei det og brevet er ei bønn til folket på Vågstranda om at bygda skal bli verande som ein del av Rauma kommune. Lesarbrevet har preg av ei sterk tru på Rauma inn i framtida og at bygda Vågstranda er ein viktig brikke i denne framtidstrua.