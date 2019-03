Jøran Kallmyr (Frp) fra Fræna ny justis- og innvandringsminister

Nyheter

Kallmyr overtar etter Tor Mikkel Wara (Frp).

– Han er godt skodd for jobben, sier statsminister Erna Solberg (H).

Solberg kom ut på Slottsplassen sammen med den nye justis- og innvandringsminister etter statsråd fredag formiddag, og en halvtimes tid senere møtte Solberg pressen.

Ifølge statsministeren er Kallmyr godt skodd for jobben som justisminister, blant annet fordi han tidligere har vært statssekretær i Justisdepartementet i to år.

– Jeg vet at han kommer til å følge opp Tor Mikkel Waras arbeid med å sørge for at vi får et aktivt politi i alle ledd, sa statsministeren på pressekonferansen. Samtidig benyttet hun anledningen til å takke Jon Georg Dale (Frp) for innsatsen som fungerende justisminister de to siste ukene.

Den nye justisministeren møter pressen i forbindelse med nøkkeloverrekkelsen i Justisdepartementet klokken 13.15.

Anundsen og Listhaug

Kallmyr er 40 år gammel og kommer fra Fræna i Møre og Romsdal. Han er utdannet jurist og kommer fra stillingen som partner og advokat i Advokatfirmaet Ræder.

Fra oktober 2014 til februar 2016 var Kallmyr statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, først for Anders Anundsen og deretter for Sylvi Listhaug.

Kallmyr begynte sin politiske karriere i Møre og Romsdal FpU, der han etter hvert ble formann. Han var formann i Oslo Fremskrittspartiets Ungdom i årene 2000 til 2003, og i perioden 2004–2006 satt han i sentralstyret i FpU.

– Erfaren

40-åringen har også hatt en rekke verv i Oslo-politikken. Blant annet har han sittet i finanskomiteen i Oslo bystyre, han har vært byråd for miljø og samferdsel fra 2007 til 2011, og han ledet byutviklingskomiteen fra 2011 til 2012.

Frp-leder Siv Jensen gir Kallmyr følgende skussmål:

– Han er en erfaren Frp-er som jeg er glad for at nå blir justisminister. Han er godt kjent med arbeidet i Justisdepartementet som tidligere statssekretær, spesielt innvandringsområdet, skriver Jensen i en kommentar til NTB.