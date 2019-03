Frykter generasjoner med familiehistorie vil gå tapt: 10-åringen vil lenke seg

Nyheter

Vegplanene for E 136 ved Skiri og Flatmark i Romsdalen, var langt på veg godkjent for ti år siden, men så stanset det hele plutselig totalt opp på grunn av omprioriteringer. Nå har igjen E 136 gjennom dalen fått fokus og nye forslag er lagt på bordet for å finne innsparingsmuligheter. Det betyr blant annet at det er sett på nye løsninger forbi Nordre Flatmark.