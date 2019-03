Nå blir det mobildekning

Nyheter

Det har lenge vært et ønske å få på plass en sammenhengende mobildekning fra Trollstigen til Valldal. Per i dag er det ei strekning på elleve kilometer, fra Trollstigen-platået og mot Langdalen (Valldal), som er uten dekning. Kostnadene med å få strøm inn i området har vært den store bøygen, men nå ser det ut til at teleoperatøren Telia har funnet ei løsningen på utfordringa.