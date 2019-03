Droppet Åndalsnes på grunn av dårlig vær

Nyheter

Skipet som seiler fra Kristiansund, skulle ha ankommet Åndalsnes havn klokken 07.00 torsdag morgen.

– Vi fikk melding i går ettermiddag fra Molde og Romsdal havn at skipet hadde bestemt seg for å gå direkte til Bergen på grunn av dårlig vær. Det medførte at en del utflukter på Åndalsnes ble kansellert, blant annet turisttoget fra Norsk Jernbanemuseum som sto klar, forteller reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke.

Ifølge markedsansvarlig i Molde og Romsdal havn, Jorid Søvik, ble avgjørelsen gjort av de om bord på skipet.

– De begrunnet valget med å gå direkte til Bergen, med vær og sjøforhold. De var nok redd for å bli værfast. Det tar lengre tid på strekningen hvis det er urolig sjø. Det er kanskje for oss litt vanskelig å forstå når det er fint vær i våre havner, men det er båtens ansvar å få passasjerene trygt frem og på tiden – til neste havn, sier hun.