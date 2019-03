– Er Tindehovedstaden bare et vegkryss eller er det noe mer her?

Nyheter

-I dag passerer det årlig millioner av mennesker på hovedfartsårene våre gjennom Åndalsnes. De aller fleste opplever Åndalsnes kun til å være et vegkryss. Vi må ha et opplysningsskilt på en eller annen plass her på Øran, som er så stort at alle kan se det, mener Ivar Åndal.