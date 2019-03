Nyheter

Opplagstallene er klare, og de viser at Åndalsnes Avis har en netto vekst på 48 abonnement fra 1. halvår til 2. halvår i 2018.

– Det er fantastisk morsomt at Åndalsnes Avis vokser i opplag. Det er en jobb som hele staben står bak. Det er godt å se posisjonen vi har i Rauma, sier redaktør og daglig leder, Per-Kristian Bratteng.

Han peker på digital satsing som et suksesskriterie.

– Noe av grunnen til at vi vokser såpass bra er det vi har gjort med plussing av artikler i nettavisa. Vi har vært veldig bevisste på hva vi plusser og ikke, og det skal aldri være tvil om at vi prioriterer abonnentene våre. Veksten er gledelig for hele staben i Åndalsnes Avis. Bak ligger en kjempejobb som har vært gjort gjennom flere år. Vi har jobbet bevisst med digital utvikling, og det at vi er til stede sju dager i uka, det bidrar til at vi vokser.

Bratteng takker abonnentene.

– Jeg vil takke for at de velger å holde avisa. Vi har en viktig plass i lokalsamfunnet, og det er stadig flere som setter pris på det. Det er opplagstallene et bevis på, avslutter han.

