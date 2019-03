Dedikert jakt etter endring

Nyheter

Det er nå det begynner. Det neste steget. For det er slik Solveig Brøste Sletta tenker. 62-åringen som har som mål å komme ned i hundre prosent stilling, altså på sikt, ser ikke noe særlig behov for å se seg tilbake. Og i alle fall ikke nå, bare dager før åpninga av Innovasjonssenteret på Øran. Et lenge planlagt innovasjonssenter, som kanskje ikke alle turte tro ville bli noe av. Og når Nordveggen-lederen må tenke etter, så var hun ikke alltid like sikker hun heller.