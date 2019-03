Krampaktig stunt fra Høyre

Nyheter

Høyre går nå ut i media med store overskrifter og uttaler at de vil ha 2019-kutt i eiendomsskatten, vel og bra.

Minner om at i oktober 2018 stemte Høyre for en verditakstøkning på boligene med 10%. Frp stemte i mot.

I budsjettmøtet i desember 2018 foreslo Frp å justere ned satsen for eiendomsskatt til 6 promille. Halvparten av Høyre sine representanter stemte i mot dette, og stemte med flertallet som ville øke satsen til 7 promille som er makstakst. I sum medførte dette en økning i eiendomsskatten på hele 21% fra 2018-2019!

Det at Høyre nå prøver å stjele Frp sine klær er jo forsåvidt fint, det betyr jo bare at Frp har lyktes med sin politikk. Synest likevel at de fremstår svært så beskjedne når de først skulle forsøke seg. En reduksjon med 1 promille med virkning fra andre halvår, som Høyre nå foreslår, blir kun 0,5 promille for 2019. Dette utgjør svært så lite og er mest av kosmetisk betydning.

Er fullstendig klar over at det er valgår, men dette «valgflesket» Høyre her kommer med, er dessverre av den svært så magre sorten.

Ronny Antonsen

Gruppeleder, Frp.