– Jeg er en raumamann

Nyheter

Om vel to uker begynner telefonundersøkelsen der folk på Vågstranda og Hjelvik si hva de mener om å bli en del av Vestnes kommune i stedet for Rauma. For vel to år siden ble det også foretatt innbyggerundersøkelser om saken og av de 217 personene som ble spurt, ville 75,3 prosent til Vestnes den gangen.