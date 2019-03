Vil støtte klimastreiken

Nyheter

Hun påpeker at de ikke er en organisert gruppe, men er en gjeng voksne og besteforeldre som ønsker å støtte engasjementet til de unge ved å møte opp på streikeaksjonen for klima og miljø fredag.

– Vi synes det er så flott at de engasjerer seg for en slik viktig sak, at vi vil støtte arrangementet. Vi vil i den forbindelse oppfordre alle andre voksne til å gjøre det samme, sier Digernes.

De håper mange vil møte opp fredag og vise sin støtte.

– Og kanskje noen kan bake boller til ungdommen også, sier Digernes.