Turistforeningen vil skifte navn

Det er årsmøtet i Molde og Romsdals turistforening torsdag kveld som skal bestemme om foreninga skal skifte navn til DNT Romsdal. Styret har innstilt på dette til årsmøtet og begrunnelsen fra styret er å få et navn som harmonerer mer med profilen til DNT ellers i landet og at det ikke skal være et navn som linkes for mye til Molde by.