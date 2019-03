Rauma må bort fra topp 10-lista i eiendomsskatt

Nyheter

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå for 2019 viser at av Norges 422 kommuner, så har 370 av dem valgt å ta i bruk eiendomsskatt, og av disse er Rauma nummer åtte på lista – målt i gjennomsnittlig eiendomsskattekostnad for en enebolig på 120 kvadratmeter. Dette er en topp 10-liste som Rauma har liten grunn til å være stolt av.

Rauma kommune vedtok i desember i fjor å øke eiendomsskatten for 2019 til høgest mulig sats i Norge, som er sju promille. I tillegg vedtok kommunen også ei såkalt kontorjustering på 10 prosent i takseringen av boligene, og i sum førte dette til en økning i eiendomsskatten på cirka 21 prosent fra 2018 til 2019!

Raumaordfører Lars Olav Hustad har tidligere uttalt overfor Åndalsnes Avis at den kraftige økningen i eiendomsskatt for 2019, som ble vedtatt i kommunestyrets budsjettmøte i desember i fjor, var noe politikerne følte seg tvunget til. Mye på grunn av de store millionoverskridelsene innen helse og omsorg i 2018.

Rauma kommune er i en svært krevende økonomisk situasjon, og vi har forståelse for at kommunen sliter med å finne inntekter for å kunne vedta et budsjett i balanse. Men det er et stort men i denne saka. For tallene for eiendomsskatten i Rauma viser en urovekkende utvikling de siste åra, lenge før de store overskridelsene i helse og omsorg i 2018.

I 2012 var satsen for eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger i Rauma på to promille. Dette ga kommunen en inntekt på litt over 3,7 millioner kroner i eiendomsskatt fra denne kategorien. I 2015 hadde satsen på boliger og fritidseiendommer økt til 3,6 promille, som ga en inntekt til Rauma kommune på litt over sju millioner kroner.

For 2019 har Rauma kommune budsjettert med 15,8 millioner kroner i inntekter på eiendomsskatt fra eneboliger og fritidsboliger. Dette er over 10 millioner kroner mer enn i 2013, og mer enn en fordobling siden 2015: Fra litt over 7 til nesten 16 millioner kroner, ifølge kommunens egne tall.

Tallene taler for seg sjøl. Dette er en urovekkende og lite hyggelig statistikk, og som rammer sosialt svært urettferdig i privatøkonomien hos raumaværinger flest. Vi tror også at et høgt eiendomsskattenivå blir lagt merke til av potensielle innflyttere. Derfor må politikerne jobbe for å minske avgiftstrykket slik at Rauma kommer bort fra en lite flatterende topp-ti-plassering.