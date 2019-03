- Ja til engasjerte ungdommer og et miljøvennlig Rauma

Nyheter

De siste dagene har det vært debatt om den nasjonale klimastreiken på Åndalsnes. Mye kan sies om aksjonsformen, men vi synes det er bra at ungdom engasjerer seg i denne saka. Det trenger vi.

Så langt har ikke Rauma vært flinke nok til å jobbe med klima- og miljøutfordringene i kommunen. Det har vært gjort for lite, og temaet har sjelden nådd opp på dagsorden.

Når det er sagt, mener vi Rauma Arbeiderparti har vært det beste miljøpartiet i Rauma i denne perioden.

I forrige kommunestyremøte fikk vi flertall for et forslag om å stoppe bruk av miljøskadelig plast i kommunen. Et annet eksempel er Arbeiderpartiets forslag om å støtte forslag om hydrogenpilot på Raumabanen, som fikk flertall i formannskapet.

I kommunedelplan for Isfjorden sto Arbeiderpartiet til slutt helt alene i et forslag på å sette noen begrensninger på en svært omfattende hyttelandsby, planer som kan forandre Isfjorden fullstendig.

Men vi har ikke gjort nok. Derfor går Rauma Arbeiderparti til valg på vårt mest ambisiøse miljøprogram noensinne.

Blant annet vil vi:

• Utarbeide en oppdatert klimaplan for Rauma kommune. Vi vil bygge et miljøvennlig Rauma som bidrar med kutt i klimagassutslippene

• Bruke kommunens innkjøpsmakt for å nå miljø- og klimamål, blant annet ved å vektlegge klima og miljø i anbudsprosesser og kontraktsinngåelse

• Stille krav til at egne og leide bygg skal være energieffektive

• Bidra til å få flere passasjerer på Raumabanen

• Være en pådriver for å få på plass rammebetingelser som gjør det mulig å frakte gods på Raumabanen

• Være pådriver for å få på plass et hydrogen- eller nullutslippsprosjekt på Raumabanen

• Være en pådriver for å nå målet om grønn cruisetrafikk med nullutslipp i fjordene våre.

• Ha gode gjenvinnings-, gjenbruks- og kildesorteringsordninger og ta initiativ til å gjøre kommunen plastfri.

Det siste punktet har vi allerede delvis fått gjennomslag for. Resten håper vi å få på plass sammen med gode samarbeidspartnere etter valget. Målet er et grønnere og mer klimavennlig Rauma bygget på økt samarbeid og mer samhold.

Per Vidar Kjølmoen, ordførerkandidat

På vegne av kommunestyregruppa til Rauma Arbeiderparti