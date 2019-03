Lokaliseringen utsatt

Nyheter

Det sier Halvor Dannevig om lokaliseringen av Norges Høgfjellsskole og der alternativene er Sogndal, Åndalsnes og Hemsedal. Buskerud fylkeskommune har de siste dagene for alvor kommet på banen for å fremme Hemsedals kandidatur, noe som har gjort beslutning enda vanskeligere for styret i Nortind.

– Det er rett og slett fordi det handler om å gi dette en mest mulig rettferdig behandling, sier Halvor Dannevig og forteller at styret har besluttet at det skal lages en utredning som skal sendes alle medlemmene til uttale.

- Hvor mange medlemmer snakker vi om?

– I overkant av hundre medlemmer, sier Dannevig og legger til at når medlemmene har fått denne muligheten til å uttale seg, så vil styret, med bakgrunn i disse uttalene, fatte den endelige beslutningen.

– Vi snakker altså ikke om noen uravstemning, sier Dannevig.

Det har altså vært en sterk mobilisering på de tre aktuelle stedene og Dannevig sier det engasjementet har vært over all forventning og at det på sett og vis har skapt en luksussituasjon på samme tid som at det å ta beslutningen har blitt enda vanskeligere.

– Men det som nå blir gjort er for å sikre at det endelige vedtaket er godt forankret blant våre medlemmer, sier Halvor Dannevig.