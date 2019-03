Til streikende skoleungdommer og alle andre

Nyheter

Jeg pleier ikke å ytre meg offentlig, i hvert fall ikke om saklige temaer. Det er to grunner til det. For det første er jeg ikke spesielt flink til å diskutere. For det andre skygger jeg unna et usaklig debattklima. Kall det gjerne mangel på ryggrad om du vil. Men denne gangen lar jeg det stå til.

Nå har vi en gjeng ungdommer (ganske mange faktisk) som ønsker å markere sin bekymring for miljøet og framtida. Hvordan blir de møtt? Utdriting og latterliggjøring på sosiale medier.

Jo da, det er heldigvis mange som faktisk støtter dem, og det er mange som kommenterer saklig. Men det drukner som vanlig i usaklig tøv.

Dette er ungdommer som på eget initiativ har oppsøkt informasjon, reflektert over det og tatt et standpunkt.

Jeg har ikke satt meg grundig inn i alle argumentene deres, og det er helt sikkert ting jeg ikke er enig i.

Jeg har heller ikke satt meg inn i påstandene om at det er en eller annen som skor seg økonomisk på svenske Greta Thunberg sin aksjon.

Men jeg har uansett respekt for ungdommene, for at de faktisk mener noe og engasjerer seg. Det er selvfølgelig sånn at ungdommer i enkelte tilfeller har urealistiske oppfatninger, som de må revurdere når de blir voksne.

Hvem av oss har ikke hatt det? Derfor må vi diskutere MED ungdommene og ikke OM dem!

Saklig diskusjon blir feid til side med harselering om at ungdommene som streiker må slutte å bli kjørt til aktiviteter, må slutte å reise på sydentur etc.

Lange ordkløyvinger om deltakelse i streiken skal defineres som «skulk» eller ikke, og om at skoleelever ikke har «streikerett».

Hva har det med saken å gjøre? Personlig kan jeg huske å ha skulket skolen tre ganger. En gang for å gå på butikken og kjøpe godteri og en gang pga. at jeg ikke gadd å ha gym.

I tillegg stakk jeg av en times tid fra en skoletur på Lillehammer, fordi jeg ville oppsøke sportsbutikken til Håkon Brusveen, og møte ham. (Vi hadde ikke så mange kjendiser den gangen.)

Uskyldig? Ja. Noe å være stolt over? Nei. Hadde jeg kjeftet på mine unger dersom jeg hadde fått vite at de hadde gjort det samme? Ja. Hadde jeg kjeftet på mine unger dersom de hadde «skulket» for å delta i en organisert markering, som var godt kjent (og akseptert)? Nei.

Nå er det jo også slik at skolene gir godkjent fravær dersom foreldrene søker om fri til å delta i streiken. En fin gest fra skolene, som dermed signaliserer at de setter pris på engasjementet.

(Ungdommene er dessuten så smarte at dersom de ville skulke for å få seg en ekstra fridag så hadde de funnet på noe annet enn dette.)

Min sønn har gitt meg en reflektert begrunnelse for at han ikke ønsker å delta i streiken, og vil gå på skolen den dagen. «Men det betyr ikke at jeg driter i miljøet altså!» Dersom han hadde gitt meg en reflektert begrunnelse for at han ville delta i streiken hadde han fått lov til det. Poenget er at ungdommene blir utfordret til å ta stilling og mene noe. I motsetning til hva vi ofte tror skjuler det seg faktisk mye positiv tankevirksomhet bak dataspill og fotball.

Dette føyer seg inn i rekken av at mange som mener noe om et eller annet blir møtt med usakligheter og eder og galle. Det er selvfølgelig slik at folk i såkalte «utsatte posisjoner» må tåle noe mer enn oss andre. Men når ungdommer fra 12 år og oppover blir møtt med at de er late, bortskjemte, naive, hjernevasket, venstrevridde, konspiratoriske og det som verre er, da har vi nådd et nytt lavmål.

Til ungdommene: Takk for at dere engasjerer dere!

Til dere som prøver å diskutere saklig: Takk for at dere prøver!

Til dere som harselerer: …….. (jeg har ikke ord).

Til oss som stort sett ignorerer: Kanskje vi skal slutte med det?

Det er en streik jeg gjerne skulle deltatt i, og det er en streik for FOLKESKIKK!

Ørger Thokle