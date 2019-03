Reagerer på farten til brøytebilene

Nyheter

– Særlig søndag for to uker siden gikk det veldig fort gjennom byggefeltet her. Så fort at jeg ikke rakk å se hvem som kjørte. Det var bare en snøføyke som for forbi. I den farten kan det ikke være lett å stoppe eller få med seg eventuelle barn som kommer i veien, sier Ragnhild Bakke som et par dager etterpå la ut en status på velforeningens side om opplevelsen.