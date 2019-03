Imponerende bredde fra Rauma i toppidretten

Nyheter

Søndag ble åndalsnesingen Kjetil Åndal (20) norsk seriemester i håndball med ØIF Arendal, etter en forrykende seriefinale mot håndballstorebror Elverum. Og Åndal har ambisiøse mål for sin videre håndballkarriere, som inkluderer både landslagsspill og proffspill i utlandet.

For første gang har Rauma nå en utøver på aller øverste nivå innen norsk herrehåndball. Kjetil Åndal framstår som en god idrettsambassadør for sin heimkommune, og han gir samtidig uttrykk for et håp om å være en inspirasjon og et godt forbilde for unge og kommende idrettsutøvere fra vår kommune.

Rauma har nå en imponerende variasjon og bredde av representanter innen norsk toppidrett. Kjetil Åndal og Rikke Skiri Østigård har begge to gått gradene innen håndballen i ÅIF, og er toppidrettsutøvere innen sin idrett for henholdsvis Arendal og Rælingen.

Åndalsnes IF kan også skilte med en toppidrettsutøver innen fotballen med Leo Skiri Østigård, som til sommeren skal spille for det norske landslaget i U20-VM, og som i fjor gikk fra Molde FK til engelske Brighton.

I tillegg til fotball og håndball har ÅIF også en utøver på nasjonalt og internasjonalt toppnivå innen skigrenen telemark. Åndalsnesingen Sivert Hole kjører denne uka for det norske telemark-landslaget under VM på Rjukan.

Når vi legger denne kvartetten sammen med Raumas «veteran» innen norsk toppidrett, isfjordingen Karoline Bjerkeli Grøvdal i friidrett, så bekrefter altså dette en imponerende variasjon og bredde av toppidrettsutøvere fra vår kommune.

Dette er noe Rauma først og fremst skal være veldig stolt av. Men det er nok også en kompetanse vi som samfunn kan lære mer av og hente enda mer kunnskap og inspirasjon fra.