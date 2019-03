Vant Næringsteft med idé om brøytestikker

Nyheter

13. mars ble det klart at det er Roadtech AS som gikk til topps i gründerkonkurransen Næringsteft. Det er Peder Strømsvåg som står bak gründerbedriften Roadtech AS som vant med sin nye teknologi for mer effektiv, tryggere og miljøvennlig nedsetting og opphenting av brøytestikker. Løsningen betyr blant annet at det årlig forsvinner to millioner færre brøytestikker av plast ut i naturen, forteller Sparebanken Møre i ei pressemelding. Vinnerne får med seg én million kroner.

Også en raumabedrift deltok i konkurransen. Gunstein Bjørlykhaug med sitt firma, Romsdal Automasjon, ble slått ut i semifinalen.

Sparebanken Møre står bak Næringsteft – i samarbeid med NTNU i Ålesund og kunnskapsparkene ÅKP, ProtoMore og Vindel.